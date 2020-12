Gemelli-Art, full immersion nella radioterapia del futuro (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Biologia molecolare e intelligenza artificiale saranno il futuro della medicina personalizzata applicata alle patologie neoplastiche. Si è conclusa con questa prospettiva e con uno sguardo ad un futuro sempre più a portata di mano la 30esima edizione del corso annuale su 'Modern Radiotherapy and precision Oncology' (Mro), organizzato dal centro di radioterapia Oncologica (Gemelli Art - Advanced Radiation Therapy) del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, radioterapia Oncologica ed Ematologia del Policlinico Gemelli. Il corso, per la prima volta in diretta streaming, ha avuto una forte caratura internazionale - riferisce una nota - grazie al contributo di 16 relatori stranieri che si sono confrontati sui temi portanti dell'evento. In particolare, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Biologia molecolare e intelligenza artificiale saranno ildella medicina personalizzata applicata alle patologie neoplastiche. Si è conclusa con questa prospettiva e con uno sguardo ad unsempre più a portata di mano la 30esima edizione del corso annuale su 'Modern Radiotherapy and precision Oncology' (Mro), organizzato dal centro diOncologica (Art - Advanced Radiation Therapy) del Dipartimento di Diagnostica per Immagini,Oncologica ed Ematologia del Policlinico. Il corso, per la prima volta in diretta streaming, ha avuto una forte caratura internazionale - riferisce una nota - grazie al contributo di 16 relatori stranieri che si sono confrontati sui temi portanti dell'evento. In particolare, ...

zazoomblog : Tumori: Gemelli-Art full immersion nella radioterapia del futuro - #Tumori: #Gemelli-Art #immersion - PrimoPianoMolis : Molise Art, nuovo polo tecnologico del Gemelli per la lotta al cancro - giornalemolise : Gemelli Molise, inaugurato Molise Art, il nuovo parco tecnologico della #Radioterapia - - campobassolive : Molise ART, nuovo polo tecnologico del Gemelli Molise per la lotta al cancro - Phantomastre_ : @yuushishoto NO PLEASE, ho visto fan art di gente che shippava i gemelli o R!CielxUndertaker, mai avuta più voglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Gemelli Art Gemelli-Art, full immersion nella radioterapia del futuro Fortune Italia 5 consigli per trovare l'anima gemella grazie alla legge di attrazione

Sei alla ricerca della tua anima gemella? Hai mai pensato di fare affidamento sulla legge di attrazione? Scopri i nostri 5 consigli per non sbagliare!

Tumori: Gemelli-Art, full immersion nella radioterapia del futuro

Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Biologia molecolare e intelligenza artificiale saranno il futuro della medicina personalizzata applicata alle patologie neoplastiche. Si è conclusa con questa prospe ...

Sei alla ricerca della tua anima gemella? Hai mai pensato di fare affidamento sulla legge di attrazione? Scopri i nostri 5 consigli per non sbagliare!Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Biologia molecolare e intelligenza artificiale saranno il futuro della medicina personalizzata applicata alle patologie neoplastiche. Si è conclusa con questa prospe ...