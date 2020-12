Emblemi di una Strega rigenerata ed equilibrata | duttilità e sacrificio per Inzaghi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Le gerarchie sono fatte per essere sovvertite. Funziona così nel calcio. Si parte da un’idea e si finisce, strada facendo, col trovare nuove e più funzionali soluzioni. Un discorso che riguarda da vicino anche il Benevento. Squalifiche, infortuni e covid hanno costrettoa cambiare ma i mali, come in questo caso, non vengono sempre per nuocere. Il tecnico piacentino aveva cominciato il campionato con in testa un undici e un’impostazione tattica precisa. Due vittorie e tanti complimenti fino al filotto negativo di cinque sconfitte, annessa l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli, compagine di serie B. Il fondo toccato con lo Spezia ha anticipato la seconda sosta del campionato, uno stop benedetto. E mentreperdeva pedine importanti, proprio in quel momento è nato un nuovo Benevento. La ...