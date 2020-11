Dpcm di dicembre | tutte le regole Vietati gli spostamenti tra regioni

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 30 novembre 2020) Ci potranno essere delle deroghe Manca sempre meno al nuovo decreto legge del 3, data in cui termineranno i provvedimenti varati circa un mese fa che hanno portato alla suddivisione dell’Italia in aree diverse in base alla situazione epidemiologica. Confermato il coprifuoco anche nei giorni festivi, sia a Natale che a Capodanno dalle ore 22 evitando così il più possibile assembramenti. La conferma è arrivata dalle parole del Ministro della Salute Roberto Speranza che a “Live Non è la D’Urso” ha affermato: “È una norma già vigente e penso che vada confermata ancora. È una delle norme che ci ha consentito in queste settimane di iniziare quel percorso graduale e faticoso che ci consentirà di piegare la curva. Quindi penso proprio di sì“. Inevitabilmente, dopo le polemiche e le parole del Ministro Boccia anche la messa di Natale dovrà essere anticipata. Leggi ...