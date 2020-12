Dl ristori: M5S, '8 mld per aiutare lavoratori e imprese' (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - “Il decreto ristori Quater approvato in Cdm, ci permette di intervenire in maniera diretta per sostenere ancora una volta le aziende e alcune categorie di lavoratori in difficoltà. Con gli 8 miliardi di euro complessivi stanziati, siamo riusciti ad assicurare l'indennità da 1000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e 800 euro per i lavoratori dello sport. Inoltre, è prevista la sospensione dei versamenti contributivi di dicembre per le piccole e medie imprese che abbiano subito un calo del fatturato a novembre rispetto allo stesso mese del 2019 e alle imprese che siano state costrette a chiudere o a limitare l'attività perché in zona rossa o arancione”. Così in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Lavoro e Attività ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - “Il decretoQuater approvato in Cdm, ci permette di intervenire in maniera diretta per sostenere ancora una volta le aziende e alcune categorie diin difficoltà. Con gli 8 miliardi di euro complessivi stanziati, siamo riusciti ad assicurare l'indennità da 1000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e 800 euro per idello sport. Inoltre, è prevista la sospensione dei versamenti contributivi di dicembre per le piccole e medieche abbiano subito un calo del fatturato a novembre rispetto allo stesso mese del 2019 e alleche siano state costrette a chiudere o a limitare l'attività perché in zona rossa o arancione”. Così in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Lavoro e Attività ...

