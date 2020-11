Covid, Locatelli conferma: “Due vaccini come regalo di Natale” (Di lunedì 30 novembre 2020) La situazione Covid-19 in Italia migliora ed il presidente del Css, Franco Locatelli, conferma che a Natale arriveranno due vaccini. Ottime notizie arrivano per l’Italia e per il mondo intero sul fronte vaccini Covid-19, infatti nella serata di ieri Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore della Sanità, ha confermato il possibile arrivo di due farmaci L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) La situazione-19 in Italia migliora ed il presidente del Css, Francoche a Natale arriveranno due. Ottime notizie arrivano per l’Italia e per il mondo intero sul fronte-19, infatti nella serata di ieri Franco, presidente del Consiglio Superiore della Sanità, hato il possibile arrivo di due farmaci L'articolo proviene da Inews.it.

