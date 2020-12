Coronavirus in Lombardia, il bollettino di lunedì 30 novembre: 208 morti e 1.929 casi in più (Di lunedì 30 novembre 2020) in Lombardia , il bollettino di lunedì 30 novembre: i nuovi positivi di oggi secondo i dati del Ministero della Salute e della Regione Lombardia, con poco meno di 17mila tamponi, sono 1.929, con 208 ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 novembre 2020) in, ildi30: i nuovi positivi di oggi secondo i dati del Ministero della Salute e della Regione, con poco meno di 17mila tamponi, sono 1.929, con 208 ...

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-216) che in terapia intensiva (-12). Il numero dei tamponi effe… - RegLombardia : #Covid19 ?? L’ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre colloca la Lombardia in 'zona arancione'. Leggi… - sole24ore : Coronavirus, tamponi privati con prezzi senza controllo in Lombardia. Costi fino a 160-200 euro… - bizcommunityit : Bollettino Covid oggi 30 novembre: Lombardia terza per nuovi contagi, altri 208 morti - quibresciait : Coronavirus: in Lombardia pochi tamponi, contagi bassi. Tanti decessi, 208 - Il rapporto tra test e nuovi casi è pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia HTTP/1.1 Server Too Busy