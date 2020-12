Cagliari | orgoglio Zappa | il più giovane difensore ad aver fatto almeno 3 assist

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 30 novembre 2020) Nessuno si aspettava un impatto di questo tipo in Serie A. Ilsi gode Gabrielee le sue performance davvero superlative. Dal Pescara al massimo campionato con i sardi, il salto di qualità è stato notevole così come l'impegno e l'exploit del classe 1999.Come sottolinea la società rossoblù, al ragazzo, esterno destro, va anche un curioso ed importante dato statistico relativo alleenze per i compagni. Infatti,è il piùdei maggiori campionati europei, adcontribuito contreper i compagni. L'ultimo, proprio nella sfida contro lo Spezia per Pavoletti.caption id="attachment 1058607" align="alignnone" width="513"(getty ...