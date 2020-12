Biathlon | le percentuali al poligono degli italiani Dorothea Wierer perfetta in piedi nelle prime due gare

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 novembre 2020) Ilha visto andare in scena sabato e domenica scorsi l’opening stagionale della Coppa del Mondo 2020-2021 in Finlandia, a Kontiolahti, dove si terrà anche la seconda tappa del circuito maggiore.sono stati otto gliprotagonisti: tra gli uomini erano al via Lukas Hofer, Didier Bionaz e Patrick Braunhofer, mentre tra le donne vi erano Nicole Gontier, Lisa Vittozzi,, Federica Sanfilippo ed Irene Lardschneider. Sia al maschile che al femminile sono state disputate individuale e sprint, prove alle quali hanno partecipato tutti gli azzurri appena elencati: gli otto, dunque, hanno tutti cercato il bersaglio per trenta volte, con alterne fortune. La più precisa è stata...