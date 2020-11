Benevento, Inzaghi: “Salvezza sarà nostro scudetto. Milan primo non mi sorprende ma Juve sempre favorita” (Di lunedì 30 novembre 2020) Ha fermato la Juventus nell'ultimo turno di campionato. Il Benevento di Filippo Pippo Inzaghi si gode il punto ottenuto e pensa al futuro. Il tecnico delle Streghe è intervenuto ai microfoni di Radio 1 nel corso di Radio Anch'Io Sport.Parla Inzaghicaption id="attachment 882273" align="alignnone" width="433" Filippo Inzaghi (Getty Images)/captionParte subito dalla gara con la Juventus Inzaghi: "Mi fa davvero piacere per il Benevento. Pareggiare è stata una bella soddisfazione. Soprattutto pensando che lo scorso anno eravamo in Serie B. Sono felice di questo"."Se nel mio futuro c'è l'idea di una squadra più importante del Benevento? Guarda, prendermi le soddisfazioni che mi sono preso mi rende orgoglioso. Qui sono felice, non guardo più ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 30 novembre 2020) Ha fermato lantus nell'ultimo turno di campionato. Ildi Filippo Pipposi gode il punto ottenuto e pensa al futuro. Il tecnico delle Streghe è intervenuto ai microfoni di Radio 1 nel corso di Radio Anch'Io Sport.Parlacaption id="attachment 882273" align="alignnone" width="433" Filippo(Getty Images)/captionParte subito dalla gara con lantus: "Mi fa davvero piacere per il. Pareggiare è stata una bella soddisfazione. Soprattutto pensando che lo scorso anno eravamo in Serie B. Sono felice di questo"."Se nel mio futuro c'è l'idea di una squadra più importante del? Guarda, prendermi le soddisfazioni che mi sono preso mi rende orgoglioso. Qui sono felice, non guardo più ...

