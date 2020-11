Alluvioni in Sardegna. (Di lunedì 30 novembre 2020) di Attilio Runello. Cede un ponte nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro. La forza dell’acqua ha trascinato via il viadotto a nord del capoluogo. Un altro ponte sarebbe crollato tra Bitti, il comune più colpito dall’alluvione, e Osidda. Si aggrava ulteriormente il bilancio dell’intensa ondata di maltempo che ha colpito la Sardegna centro meridionale. Leggi su freeskipper (Di lunedì 30 novembre 2020) di Attilio Runello. Cede un ponte nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro. La forza dell’acqua ha trascinato via il viadotto a nord del capoluogo. Un altro ponte sarebbe crollato tra Bitti, il comune più colpito dall’alluvione, e Osidda. Si aggrava ulteriormente il bilancio dell’intensa ondata di maltempo che ha colpito lacentro meridionale.

