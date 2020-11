Trentino, auto si ribalta e perde la vita una 16enne (Di domenica 29 novembre 2020) È una ragazza di Zuclo di 16 anni la vittima dell’incidente stradale che si è verificato ieri attorno alle 18 sulla strada provinciale 34, nel Comune di Tre Ville, in Trentino. La ragazza è deceduta sul colpo. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale delle Giudicarie, che ha svolto i rilievi con il supporto dei carabinieri delle Stazioni di Carisolo e Tione, il giovane di 22 anni che era alla guida avrebbe perso il controllo della Toyota Yaris, per motivi ancora ignoti, e sarebbe finito contro alcuni alberi ai lati della strada. A bordo del veicolo si trovavano in quattro. Il conducente, residente a Caderzone Terme, la vittima 16enne, residente a Zuclo, un 22enne di Strembo ed una 15enne di Giustino. I tre feriti sono stati elitrasportati in gravissime condizioni negli ospedali di Trento e Rovereto. Sul posto, oltre ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 29 novembre 2020) È una ragazza di Zuclo di 16 anni la vittima dell’incidente stradale che si è verificato ieri attorno alle 18 sulla strada provinciale 34, nel Comune di Tre Ville, in. La ragazza è deceduta sul colpo. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale delle Giudicarie, che ha svolto i rilievi con il supporto dei carabinieri delle Stazioni di Carisolo e Tione, il giovane di 22 anni che era alla guida avrebbe perso il controllo della Toyota Yaris, per motivi ancora ignoti, e sarebbe finito contro alcuni alberi ai lati della strada. A bordo del veicolo si trovavano in quattro. Il conducente, residente a Caderzone Terme, la vittima, residente a Zuclo, un 22enne di Strembo ed una 15enne di Giustino. I tre feriti sono stati elitrasportati in gravissime condizioni negli ospedali di Trento e Rovereto. Sul posto, oltre ...

