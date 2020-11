Storie di natura rovinata. L’uomo rispetta troppo poco l’ambiente (Di domenica 29 novembre 2020) Non solo pandemia, preoccupazioni e dati che allarmano. Nel 2020, purtroppo, abbiamo a che fare ancora con Storie di natura rovinata. Nello scorrere dei mesi dell’anno, le persone si sono riversate nei parchi, nel mare, nelle foreste e cosa hanno lasciato? Graffiti su rocce, rifiuti sparpagliati qua e là, mascherine tra cespugli. Hanno segnato l’ecosistema Leggi su periodicodaily (Di domenica 29 novembre 2020) Non solo pandemia, preoccupazioni e dati che allarmano. Nel 2020, pur, abbiamo a che fare ancora condi. Nello scorrere dei mesi dell’anno, le persone si sono riversate nei parchi, nel mare, nelle foreste e cosa hanno lasciato? Graffiti su rocce, rifiuti sparpagliati qua e là, mascherine tra cespugli. Hanno segnato l’ecosistema

MoliPietro : Storie di natura rovinata. L’uomo rispetta troppo poco l’ambiente - fracalmaquelbro : — la casa per bambini speciali di miss peregrine l’adolescente jake si appassiona alle storie del nonno che sembra… - xhelenadelonge : mia nonna era una forza della natura, indistruttibile, ne ha affrontate di ogni e le ha superate tutte, ma questa n… - rieti15 : UN ARCHEOTREKKING RICCO DI SORPRESE DOMENICA 29 NOVEMBRE una camminata ricca di storia e natura ANELLO DELLE TOMBE… - amabilecreatura : RT @amabilecreatura: (e un narratore di storie per sua natura lo sa - ti disse - che raccontare non è raccontarsi, ma il suo esatto contrar… -

Ultime Notizie dalla rete : Storie natura Tra spettacoli online e laboratori d'arte e di natura: il weekend dei bambini varesenews.it Silvia Camporesi, Forzare il paesaggio – z2o Sara Zanin Gallery

C’è bisogno di poesia e per trovarla non serve andare nemmeno troppo lontano, ma basta guardare meglio. Per esempio alla mostra di Silvia Camporesi ...

FantaHumour (nello spazio nessuno può sentirti ridere)

Una rubrica sull'onda della nostalgia, dove raccontiamo fumetti di fantascienza dimenticati o comics di altro genere che saltuariamente hanno incrociato la science fiction. - Leggi tutto l'articolo su ...

C’è bisogno di poesia e per trovarla non serve andare nemmeno troppo lontano, ma basta guardare meglio. Per esempio alla mostra di Silvia Camporesi ...Una rubrica sull'onda della nostalgia, dove raccontiamo fumetti di fantascienza dimenticati o comics di altro genere che saltuariamente hanno incrociato la science fiction. - Leggi tutto l'articolo su ...