Stefano De Martino: paparazzato con una nuova fiamma? (Di domenica 29 novembre 2020) Stefano De Martino si è professato più di una volta single, ma pare che non sia proprio così. Molto probabilmente il ragazzo ha trovato una nuova fiamma e il gossip conferma. LA nuova fiamma DI Stefano DE Martino – Il noto ballerino campano, nonostante abbia dichiarato più volte di essere ancora single, è stato beccato dal L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 29 novembre 2020)Desi è professato più di una volta single, ma pare che non sia proprio così. Molto probabilmente il ragazzo ha trovato unae il gossip conferma. LADIDE– Il noto ballerino campano, nonostante abbia dichiarato più volte di essere ancora single, è stato beccato dal L'articolo

gossipblogit : Stefano De Martino fidanzato con la ex di Ghali? Paparazzato ancora - zazoomblog : Stefano De Martino fidanzato con la ex di Ghali? - #Stefano #Martino #fidanzato #Ghali? - Ali_Mattioli97 : Non io che sogno di farmi Stefano De Martino... ?? - goawaybaee : RT @gelatocolorato: stefano de martino ha appena raccontato la sua prima volta in una diretta instagram con gianluca fru e sto morendo mi s… - dear_dearLUCIA : RT @gelatocolorato: stefano de martino ha appena raccontato la sua prima volta in una diretta instagram con gianluca fru e sto morendo mi s… -