"Palla di fuoco" e macchina spezzata in due: "Vivo per miracolo", incidente sconvolgente in F1 | Video (Di domenica 29 novembre 2020) Romain Grosjean è vivo per miracolo. È la sensazione diffusa tra tutti gli appassionati di Formula 1, che proprio al via del Gran Premio del Bahrain è stato vittima di un incidente mortale, dal quale per fortuna è uscito in buone condizioni. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, di certo c'è che subito dopo la partenza la Haas di Grosjean è stata coinvolta in un crash, con una palla di fuoco che ha avvolto la sua monoposto, spezzandola in due. Immediatamente è calato il gelo sul GP e tra gli spettatori in tv, ma dopo diversi minuti è stato possibile tirare un sospiro di sollievo quando Grosjean è incredibilmente uscito dalle fiamme sulle sue gambe. Immediati sono arrivati i soccorsi, ma il pilota francese sembra stare abbastanza bene fisicamente, anche se mentalmente lo choc è grande per aver vissuto un incidente così pericoloso.

