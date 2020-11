Niger, una Costituzione di appena dieci anni che naviga tre le intemperie della democrazia (Di domenica 29 novembre 2020) Questo accade nel Niger per la seconda volta. La Costituzione della settima repubblica ha compiuto, in sordina, il decimo anniversario di esistenza il 25 novembre scorso, giorno della sua promulgazione. Il Niger, giovane Repubblica ospite del Sahel che, tra le rive del mare chiamato Sahara, naviga come una nave di sabbia tra le intemperie delle democrazie “tropicalizzate” di questi tempi. Nel nostro piccolo cerchiamo di ricordare quanto oggi scomoda delle parole scritte dopo un colpo di stato militare concepito come transizione per una rinnovata legittimità costituzionale. Passano gli anni e le stagioni ma rimangono le istituzioni a dare fragile perennità all’architettura della civile convivenza nel Paese. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Questo accade nelper la seconda volta. Lasettima repubblica ha compiuto, in sordina, il decimoversario di esistenza il 25 novembre scorso, giornosua promulgazione. Il, giovane Repubblica ospite del Sahel che, tra le rive del mare chiamato Sahara,come una nave di sabbia tra ledelle democrazie “tropicalizzate” di questi tempi. Nel nostro piccolo cerchiamo di ricordare quanto oggi scomoda delle parole scritte dopo un colpo di stato militare concepito come transizione per una rinnovata legittimità costituzionale. Passano glie le stagioni ma rimangono le istituzioni a dare fragile perennità all’architetturacivile convivenza nel Paese. Le ...

Ultime Notizie dalla rete : Niger una Niger, una Costituzione di appena dieci anni che naviga tre le intemperie della democrazia Il Fatto Quotidiano Nigeria: si presenta al matrimonio delle star con sei donne incinte e precisa che sono tutti figli suoi

L’influencer nigeriano Mike Eze-Nwalie Nwogu, proprietario di un famoso nightclub, si è presentato al matrimonio delle star di Nollywood (termine con cui si indica l’industria cinematografica ...

Boko Haram: raid nel Borno, uccisi 43 contadini

I jihadisti di Boko Haram assaltano una risaia del Borno, nel nordo della Nigeria, e sgozzano 43 contadini. Si tratta dell'ennesimo attacco.

L'influencer nigeriano Mike Eze-Nwalie Nwogu, proprietario di un famoso nightclub, si è presentato al matrimonio delle star di Nollywood (termine con cui si indica l'industria cinematografica ...

I jihadisti di Boko Haram assaltano una risaia del Borno, nel nordo della Nigeria, e sgozzano 43 contadini. Si tratta dell'ennesimo attacco.