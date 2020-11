Miozzo (Cts) traccia i pro e contro della “fragile tregua” di Natale: “Stop spostamenti dal 19 dicembre? Resta il rischio di assalto ai trasporti. Ma c’è una richiesta sociale fortissima” (Di domenica 29 novembre 2020) Con 5mila morti a settimana “è come se ogni volta scomparisse di colpo un piccolo paese”. Eppure il dibattito pubblico “è concentrato sul Natale e sul rischio di terza ondata a gennaio. Ci si dimentica che siamo ancora in piena pandemia“. Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, raggiunto al telefono da Ilfattoquotidiano.it, non usa mezze misure per commentare le indiscrezioni sulla stretta per le vacanze: durante le prossime settimane potremo concederci “pochissime libertà“, perché i dati dei contagi “sono di una precarietà straordinaria“. È per questo che i divieti per Natale a cui sta lavorando il governo vanno compresi “con attenzione dai cittadini”. A partire dal nodo degli spostamenti tra Regioni. Una delle ipotesi è quella di vietarli a partire dal 19 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Con 5mila morti a settimana “è come se ogni volta scomparisse di colpo un piccolo paese”. Eppure il dibattito pubblico “è concentrato sule suldi terza ondata a gennaio. Ci si dimentica che siamo ancora in piena pandemia“. Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino, raggiunto al telefono da Ilfattoquotidiano.it, non usa mezze misure per commentare le indiscrezioni sulla stretta per le vacanze: durante le prossime settimane potremo concederci “pochissime libertà“, perché i dati dei contagi “sono di una precarietà straordinaria“. È per questo che i divieti pera cui sta lavorando il governo vanno compresi “con attenzione dai cittadini”. A partire dal nodo deglitra Regioni. Una delle ipotesi è quella di vietarli a partire dal 19 ...

