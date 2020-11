Lucia Annunziata invita Morra e legge lettera di scuse della Rai per l’esclusione da Titolo quinto. La presidenza: “Non scritta da noi” (Di domenica 29 novembre 2020) Nuovo capitolo del caso mediatico che ha coinvolto il presidente dell’Antimafia Nicola Morra, la cui partecipazione al programma Rai Titolo quinto era stata cancellata dopo le sue esternazioni sulla presidente della Regione Jole Santelli morta di cancro il 15 ottobre e sulle “responsabilità” dei cittadini che l’avevano votata. Domenica l’esponente M5s è stato ospite di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più. E la giornalista ha letto una breve lettera “di cinque righe”, come ha detto lei stessa, di scuse della tv pubblica “per le modalità con cui era stata rinviata” la sua partecipazione alla trasmissione “per errori dovuti alla concitazione di quelle ore”. Nel pomeriggio però ambienti vicini alla presidenza Rai hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Nuovo capitolo del caso mediatico che ha coinvolto il presidente dell’Antimafia Nicola, la cui partecipazione al programma Raiera stata cancellata dopo le sue esternazioni sulla presidenteRegione Jole Santelli morta di cancro il 15 ottobre e sulle “responsabilità” dei cittadini che l’avevano votata. Domenica l’esponente M5s è stato ospite dia Mezz’ora in più. E la giornalista ha letto una breve“di cinque righe”, come ha detto lei stessa, ditv pubblica “per le modalità con cui era stata rinviata” la sua partecipazione alla trasmissione “per errori dovuti alla concitazione di quelle ore”. Nel pomeriggio però ambienti vicini allaRai hanno ...

matteorenzi : Vi aspetto su @RaiTre oggi intorno alle 15.30 dove sarò ospite di Lucia Annunziata a @Mezzorainpiu - ZenatiDavide : Annunziata invita Morra e legge scuse della Rai per l’esclusione da Titolo quinto. La presidenza: “Iniziativa della… - AntScibilia : RT @MPenikas: FQ: Lucia Annunziata invita Morra e legge lettera di scuse della Rai per l’esclusione da Titolo quinto. La presidenza: “Non… - clikservernet : Lucia Annunziata invita Morra e legge lettera di scuse della Rai per l’esclusione da Titolo quinto. La presidenza:… - Noovyis : (Lucia Annunziata invita Morra e legge lettera di scuse della Rai per l’esclusione da Titolo quinto. La presidenza:… -