L'eredità, il super campione Massimo confessa un aspetto della sua vita molto triste: gelo in studio (Di domenica 29 novembre 2020) Da tre settimane il pomeriggio televisivo vede tra i suoi protagonisti Massimo Cannoletta, campione de L'eredità, il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Flavio Insinna, prodotto da Banijay Italia ed amatissimo dai telespettatori. Dopo aver risposto a nove domande di fila nel gioco del Triello, riuscendo nell'impresa per primo in questa stagione, il campione Massimo Cannolletta si è raccontato ai microfoni di Tvblog, svelando i segreti del suo successo. Una vita da avventuriero, sempre con la valigia (e la risposta) pronta: raccontaci qualcosa di te! Ho 46 anni, vengo da Acquarica, un piccolo paese tra Lecce ed Otranto, dove vivo ancora tra un viaggio e l'altro. Infatti, dopo il diploma classico e la laurea in scienze politiche, ho iniziato ad esplorare il mondo, sempre animato ...

