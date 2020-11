"La procura sta indagando". Olivia Paladino inguaia Conte: scorta, un'ipotesi di reato pesantissima (Di domenica 29 novembre 2020) Olivia Paladino potrebbe aver messo nei guai Giuseppe Conte: la procura di Roma ha aperto un'indagine sull'uso della scorta da parte del premier. Tutto è partito da un episodio documentato lo scorso 26 ottobre, quando i poliziotti che si occupano della sicurezza di Conte aiutarono la sua compagna a eludere Filippo Roma, l'inviato de Le Iene. L'indagine è partita da una denuncia di Roberta Angelilli, parlamentare di Fdi: ovviamente la procura ha già ascoltato Roma come persona informata dei fatti. L'inviato de Le Iene stava cercando di intervistare la Paladino su presunti favori concessi dal premier a suo padre, proprietario dell'Hotel Plaza di Roma: lei si è rifugiata in un supermercato, dove alla iena non è stato permesso di entrare. Inoltre la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020)potrebbe aver messo nei guai Giuseppe: ladi Roma ha aperto un'indagine sull'uso dellada parte del premier. Tutto è partito da un episodio documentato lo scorso 26 ottobre, quando i poliziotti che si occupano della sicurezza diaiutarono la sua compagna a eludere Filippo Roma, l'inviato de Le Iene. L'indagine è partita da una denuncia di Roberta Angelilli, parlamentare di Fdi: ovviamente laha già ascoltato Roma come persona informata dei fatti. L'inviato de Le Iene stava cercando di intervistare lasu presunti favori concessi dal premier a suo padre, proprietario dell'Hotel Plaza di Roma: lei si è rifugiata in un supermercato, dove alla iena non è stato permesso di entrare. Inoltre la ...

Conte, si indaga sul Premier per l’auto blu alla fidanzata

