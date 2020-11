Giorgio Panariello in lacrime a Verissimo in ricordo del fratello (Di domenica 29 novembre 2020) L’attore Giorgio Panariello è stato ospite del programma “Verissimo” dove ha raccontato di un’infanzia molto particolare e del rapporto con il fratello Franco scomparso nel 2011, di cui ha parlato nel libro “Io sono mio fratello”. «Da piccolo spiega Panariello io percepivo i miei nonni come i miei genitori e i miei zii come fratelli. Ho scoperto solo dopo che la donna che veniva a portarci alcuni doni a Natale era mia madre. Un Natale mi hanno presentato mio fratello Franco, lui era stato affidato a un istituto. Perché i miei nonni non potevano permettersi di accudire un altro bambino. Anni dopo lui è venuto a vivere a casa. Franco, negli anni 80, ha iniziato a usare droghe. Avevo l’ansia di lasciarlo a casa con mio nonno, perché ci litigava per avere soldi. Si ... Leggi su people24.myblog (Di domenica 29 novembre 2020) L’attoreè stato ospite del programma “” dove ha raccontato di un’infanzia molto particolare e del rapporto con ilFranco scomparso nel 2011, di cui ha parlato nel libro “Io sono mio”. «Da piccolo spiegaio percepivo i miei nonni come i miei genitori e i miei zii come fratelli. Ho scoperto solo dopo che la donna che veniva a portarci alcuni doni a Natale era mia madre. Un Natale mi hanno presentato mioFranco, lui era stato affidato a un istituto. Perché i miei nonni non potevano permettersi di accudire un altro bambino. Anni dopo lui è venuto a vivere a casa. Franco, negli anni 80, ha iniziato a usare droghe. Avevo l’ansia di lasciarlo a casa con mio nonno, perché ci litigava per avere soldi. Si ...

QuotidianPost : Giorgio Panariello, la verità sulla morte del fratello: cosa ha detto? - KPerryFirstLove : RT @fly_7: Comunque io fatico sempre a capire quando è Renato Zero e quando è Giorgio Panariello che imita Renato Zero. Ho sempre quei 2/3… - fly_7 : Comunque io fatico sempre a capire quando è Renato Zero e quando è Giorgio Panariello che imita Renato Zero. Ho sem… - StefaniaMaffeo : 'Io sono mio fratello' (@Librimondadori) di Giorgio Panariello è un libro dolcissimo che ripercorre le vicende pers… - Notiziedi_it : Giorgio Panariello a Verissimo: la forte amicizia con Vanessa Incontrada | Video Mediaset -