F 1 GP Bahrain | le immagini dell’impatto terribile di Grosjean

(Di domenica 29 novembre 2020) Partenza choc nel Gran Premio di Formula 1 del. Dopo il semaforo verde la Haas di Romancambia direzione, tocca la Alpha tauri di Kvyat, va in testa coda, sbatte verso le protezioni, si spezza in due e prende fuoco. Pilota salvo grazie all'halo che ha evitato che sbattesse la testa sul guardrail. ITA Sport Press.

Partenza choc nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. Dopo il semaforo verde la Haas di Romain Grosjean va in testa coda e va sbattere verso le protezioni andando subito in fiamme. Il pilota frances ...Sono terrificanti le immagini che ritraggono Romain Grosjean uscire dalle fiamme dopo l’incidente al via del Gran Premio del Bahrain. In questo video della regia internazionale si nota come il frances ...