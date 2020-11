Covid, la sindaca di Altamura attacca: "Il sistema sanitario non è in grado di fronteggiare la situazione e qui si muore" (Di domenica 29 novembre 2020) Rosa Melodia parte dalle ultime vittime per ricordare che in città ci sono 1.800 positivi, 500 dei quali nell'ultima settimana. "Ci sono poi tutte le altre patologie che non vengono seguite" Leggi su repubblica (Di domenica 29 novembre 2020) Rosa Melodia parte dalle ultime vittime per ricordare che in città ci sono 1.800 positivi, 500 dei quali nell'ultima settimana. "Ci sono poi tutte le altre patologie che non vengono seguite"

gennaromigliore : Un’intera linea della metropolitana chiusa senza alcuna spiegazione o preavviso che ha paralizzato #Roma e intasato… - cronaca_news : Covid, la sindaca di Altamura attacca: 'Il sistema sanitario non è in grado di fronteggiare la situazione e qui si… - rep_bari : Covid, la sindaca di Altamura attacca: 'Il sistema sanitario non è in grado di fronteggiare la situazione e qui si… - GazzettinoGolfo : #COVID19 - Covid-19, positiva sindaca di #Terracina. Tintari:'Sto bene' - - Notiziedi_it : Vaccino per l’influenza e Covid, la lettera aperta della sindaca del Varesotto: “Fontana risponda ai cittadini preo… -