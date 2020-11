Controversie fiscali nell’Unione europea e contenzioso tributario

Leggi su leggioggi

(Di domenica 29 novembre 2020) Il d.lgs. 10.6.2020, n. 49, stabilisce norme relative alle procedure amichevoli o ad altre procedure per risolvere letra l’Agenzia delle entrate e le Autorità competenti di altri Stati membri dell’Unioneper evitare le doppie imposizioni. Inoltre, stabilisce i diritti e gli obblighi che derivano da talianche con effetti in materia diquali la sospensione del processo e il giudizio di ottemperanza, nonché di riscossione. L’innovazione più significativa è il superamento della regola di definitività dell’imposta L’istanza di apertura della procedura amichevole Il d.lgs. 10.6.2020, n. 49, disciplina le procedure amichevoli o le altre procedure da seguire per addivenire alla risoluzione amichevole di questioni che hanno per oggetto l’interpretazione ...