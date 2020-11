Come riconoscere una banconota falsa e a chi consegnarla (Di domenica 29 novembre 2020) La banconota falsa è l’incubo di chi, quotidianamente, compie transazioni economiche e spostamenti di denaro. Pensiamo ad esempio ai commercianti ed ai cassieri dei supermercati, ma pensiamo anche al comune cittadino che va a fare la spesa e per disattenzione o distrazione, al momento di ottenere il resto, non fa caso al fatto che la banconota è contraffatta. Qui di seguito vogliamo dare qualche utile indicazione da seguire per capire Come riconoscere una banconota falsa e non restare quindi vittima di qualche raggiro in materia di soldi. Ricordiamo altresì che oggigiorno la contraffazione di monete (specialmente quelle da 1 e 2 euro) e banconote (specialmente quelle da 50 e 20 euro) resta assai diffusa anche in Italia, nonostante l’aumento delle transazioni ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 29 novembre 2020) Laè l’incubo di chi, quotidianamente, compie transazioni economiche e spostamenti di denaro. Pensiamo ad esempio ai commercianti ed ai cassieri dei supermercati, ma pensiamo anche al comune cittadino che va a fare la spesa e per disattenzione o distrazione, al momento di ottenere il resto, non fa caso al fatto che laè contraffatta. Qui di seguito vogliamo dare qualche utile indicazione da seguire per capireunae non restare quindi vittima di qualche raggiro in materia di soldi. Ricordiamo altresì che oggigiorno la contraffazione di monete (specialmente quelle da 1 e 2 euro) e banconote (specialmente quelle da 50 e 20 euro) resta assai diffusa anche in Italia, nonostante l’aumento delle transazioni ...

pdnetwork : Il Parlamento UE si è schierato al fianco delle donne polacche, contro le leggi restrittive sull'aborto Chi ha rema… - MattiaTiah27 : @jneverwalkalone No ora mi spieghi come hai fatto a riconoscere cosa cazzo ci fosse nella sua foto perché io vedevo… - Giorgia88745514 : RT @llauransia: ma come cazzo fanno a non riconoscere Beyoncé questi ma stanno maleee #gfvip - achillaxdimples : “Come potevo pensare di guardare e riconoscere lo stesso mondo di prima, dopo aver amato in quel modo? Come potevo… - buono95126590 : bella questa! Alicia keys' ma come si fa a non riconoscere 'HALO di BEYONCE' HAHAHAAH VOLO POTENTE??????#gfvip -