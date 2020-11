Clochard morto a Milano | la nettezza urbana ci è passata sopra due volte

(Di domenica 29 novembre 2020) I mezzi dellaci sono passatialmeno due, probabilmente senza accorgersi del cadavere. iltrovato(tgcom)Iltrovato senza vita a, davanti all’ospedale Fatebenefratelli, era nascosto dai suoi cartoni ed è come se fossedue. Le telecamere di sorveglianza presenti in zona, hanno visto dei mezzi dellapassargli: ora bisognerà capire se il senzatetto rumeno di 71 anni èperché è stato investito dai camion, oppure se era stato precedentemente aggredito. I segni trovati sul suo corpo dai soccorritori, sono inequivocabili: l’uomo aveva ferite ...

Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: ??????Clochard trovato morto davanti all'ospedale Fatebenefratelli, è stato schiacciato da due mezzi dell… - CatelliRossella : ??????Clochard trovato morto davanti all'ospedale Fatebenefratelli, è stato schiacciato da due mezzi dell…… - RedazioneLaNews : #Milano Milano, clochard morto davanti al Fatebene: nei guai due autisti Amsa, lo avrebbero travolto - GrifoRampante : Clochard trovato morto davanti all'ospedale Fatebenefratelli, è stato schiacciato da due mezzi dell… - OMeneghino : Clochard morto investito: indagati due autisti AMSA -

Ultime Notizie dalla rete : Clochard morto

È stato trovato poco prima delle 7 di questa mattina da un passante vicino al passo carraio che porta a un’altra ala dell’ospedale. Non è chiaro se sia stato travolto da uno o più automobilisti in usc ...Saranno indagati i due conducenti Amsa del camion della nettezza urbana per l'omicidio stradale del clochard romeno di 71 anni ...