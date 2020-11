Carlo Verdone al Vanity Fair Stories | «Non sentirmi mai sentito arrivato è stata la mia fortuna»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 29 novembre 2020) Di fronte all’ondata di affetto che lo ha travolto per i suoi settant’anni, Carlo Verdone è rimasto stupito, a tratti disorientato. «Non ho chiesto niente a nessuno. Sapevo che avrebbero parlato dei settant’anni perché è un numero che pesa, ma non mi sarei mai aspettato una cosa del genere, inclusa la telefonata del Presidente della Repubblica: quando mi ha detto che sono un patrimonio per l’Italia mi sono chiesto se meritassi tutto questo» spiega Verdone a Malcom Pagani nel corso dell’ultimo intervento della terza edizione di Vanity Fair Stories, il teatro virtuale che dal 27 al 29 novembre ha accolto personalità di spicco del mondo dello spettacolo, dell’arte, della moda e della società per tenere viva, seppure a distanza, la cultura e la sua vitalità. «Forse qualcosa di buono l’ho combinato» riflette con tenerezza Verdone, convinto che la pubblicazione della sua autobiografia, La casa sopra i portici, abbia aiutato il pubblico ad avere un’idea più precisa della persona dietro al personaggio.