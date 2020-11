Busto Arsizio, Vito Clericò morto in carcere. Era all’ergastolo per l’omicidio di Garbagnate (Di domenica 29 novembre 2020) Vito Clericò si è ucciso nel carcere di Busto Arsizio. L’uomo di 69 anni di Garbagnate Milanese stava scontando l’ergastolo per l’omicidio della promoter Marilena Rosa Re. Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo avrebbe lasciato una lettera per spiegare le ragioni del suo gesto. Avrebbe scritto contro il sistema della giustizia italiana. Clericò è stato trovato td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 29 novembre 2020)si è ucciso neldi. L’uomo di 69 anni diMilanese stava scontando l’ergastolo perdella promoter Marilena Rosa Re. Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo avrebbe lasciato una lettera per spiegare le ragioni del suo gesto. Avrebbe scritto contro il sistema della giustizia italiana.è stato trovato td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

