Addio alle monete da 1 e 2 centesimi: ecco a partire da quando! (Di domenica 29 novembre 2020) Ben ritrovati in un nuovo articolo, questo pomeriggio cercheremo di rispondere ad una domanda, ovvero, quando dovremo dire Addio alle monete da 1 e 2 centesimi? Ebbene si, per chi non avesse sentito ancora questa notizia, la Commissione europea, nelle ultime settimane, sta valutando proprio se abolire o meno le monetine in rame, forse già dalla fine del 2021. Diciamoci la verità, non a tutti stanno simpatiche queste monete, infatti, spesso succede che cerchiamo di liberarcene, molti distributori, caselli autostradali, supermercati, non le accettano, quindi per questo motivo si sta valutando di toglierle dalla circolazione e sembrerebbe essere il 2021 l’anno del loro Addio, ma ancora non è nulla certo. Prima i togliere le monete dalla circolazione, ovviamente si deve ... Leggi su android-news.eu (Di domenica 29 novembre 2020) Ben ritrovati in un nuovo articolo, questo pomeriggio cercheremo di rispondere ad una domanda, ovvero, quando dovremo direda 1 e 2? Ebbene si, per chi non avesse sentito ancora questa notizia, la Commissione europea, nelle ultime settimane, sta valutando proprio se abolire o meno le monetine in rame, forse già dalla fine del 2021. Diciamoci la verità, non a tutti stanno simpatiche queste, infatti, spesso succede che cerchiamo di liberarcene, molti distributori, caselli autostradali, supermercati, non le accettano, quindi per questo motivo si sta valutando di toglierle dalla circolazione e sembrerebbe essere il 2021 l’anno del loro, ma ancora non è nulla certo. Prima i togliere ledalla circolazione, ovviamente si deve ...

Montebelluna deve dire addio al Maffioli? Sulla succursale dell’istituto alberghiero di Castelfranco è stato fatto un vero e proprio “pasticcio alla Montebellunese” affermano Alternativa Giusta e il P ...

È morto Vincenzo Desario, il duro di Via Nazionale

ROMA - Nella semplificazione che coglie il carattere più evidente di un personaggio per consegnarlo all'opinione pubblica era il "mastino" oppure lo "sceriffo". Per gli uomini di Via Nazionale, con in ...

