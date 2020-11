Addio a David Prowse | il Darth Vader della trilogia originale

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 29 novembre 2020) È mortoattore e ex bodybuilder famoso per aver ricoperto il ruolo dinelladi “Guerre Stellari“. La star britannica si è spenta all’età di 85 anni. Chi è? Colui che si celava dietro la maschera diNato a Bristol, il 1 luglio 1935,è diventato famoso per aver interpretato il temibile(Dart Fener nella versione italiana) in “Star Wars” capolavoro firmato George Lucas. Prima di diventare un attoreè stato anche un campione di sollevamento pesi. 1962 e 1963 ha vinto per due anni consecutivi il campionato britannico di pesi ...