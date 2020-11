VIDEO Benevento-Juventus 1-1 | highlights | gol e sintesi Letizia riacciuffa Morata

Leggi su oasport

(Di sabato 28 novembre 2020) Il calcio in Italia vede proseguire la Serie A 2020-2021: il massimo torneo nazionale oggi, sabato 28 novembre, ha visto scattare il programma della nona giornata. Il match previsto alle ore 18.00 era quello tra: pareggio per 1-1 con gol dial 21? eal 45?.1-1 IL GOL DIIl gol di #.#Juve pic.twitter.com/iz9TiSCruX — Bianconeri Zone Italia (@BianconeriZonIt) November 28, 2020 IL GOL DIfa questo gran gol in #Juve poi dichiara @SkySport: "Dopo #Maradona, non ha più senso la maglia numero 10 nel calcio". Napoletano, di Scampia, uno che non ha mai mollato. ...