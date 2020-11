Università: a Bocconi Milano 376 professori, 20% stranieri e 31% donne (2) (Di sabato 28 novembre 2020) (Adnkronos) - L'Università Bocconi conta inoltre circa 14.900 studenti, di cui il 23% internazionali. E se da un lato negli ultimi cinque anni l'attrattività della Bocconi è aumentata costantemente, con un incremento del 50% delle candidature per entrare e un balzo del 154,7% dell'attrattività tra gli studenti internazionali, dall'altro è costantemente aumentato il tasso di occupazione dei laureati, che ha raggiunto il 95,7%, con un record per il placement internazionale, oggi al 31,1%. La qualità del capitale umano e la forza relativa dell'Università è certificata dai principali ranking internazionali. Nel 2020 l'Università si è confermata quarta in Europa e 16esima al mondo nelle scienze sociali nel Ranking Qs e per la prima volta quinta in Europa e 18esima al mondo per Us News. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) (Adnkronos) - L'conta inoltre circa 14.900 studenti, di cui il 23% internazionali. E se da un lato negli ultimi cinque anni l'attrattività dellaè aumentata costantemente, con un incremento del 50% delle candidature per entrare e un balzo del 154,7% dell'attrattività tra gli studenti internazionali, dall'altro è costantemente aumentato il tasso di occupazione dei laureati, che ha raggiunto il 95,7%, con un record per il placement internazionale, oggi al 31,1%. La qualità del capitale umano e la forza relativa dell'è certificata dai principali ranking internazionali. Nel 2020 l'si è confermata quarta in Europa e 16esima al mondo nelle scienze sociali nel Ranking Qs e per la prima volta quinta in Europa e 18esima al mondo per Us News. La ...

