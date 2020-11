Pisa – Cittadella 2020 | vittoria larga per gli ospiti

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 28 novembre 2020) Gara senza storia all’Arena Garibaldi. Glisbloccano con Gargiulo e approfittano dell’espulsione di Benedetti per siglare la seconda rete. Nella ripresa Pavan pone la pietra tombale sucon lo 0-3. Nel finale arrivano le reti di Proia e Marconi per l’1-4 finale. Quali sono le formazioni di? Luca D’Angelo opta per il 4-4-2. Perilli in porta e Brindelli, Benedetti, Caracciolo e Lisi in difesa. In mezzo al campo Gucher e Mazzitelli, con Vido e Siega esterni. Attacco a due formato da Marconi e Masucci. Venturato conferma il 4-3-1-2. Maniero tra i legni e pacchetto arretrato formato dai terzini Ghinghirelli e Benedetti e dai centrali Perticone-Adorni. Mediana composta da Proia, Pavan e Gargiulo. A supporto del ...