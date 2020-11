Palomino | “Le nazionali influiscono sul nostro rendimento Quando ho saputo di Maradona…”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 29 novembre 2020) Josè Luisanalizza la sconfitta dell'Atalanta contro il Verona: "È stata una gara dura e particolare, ci è mancato qualcosa in difesa. Sappiamo che se non prendiamo gol prima o poi lo facciamo e magari vinciamo le partite. Se il mister ha detto che lehanno influito sulle nostre prestazioni sarà così. Dobbiamo riassestarci fisicamente e tatticamente per continuare a fare meglio". Non poteva mancare un ricordo sul Pibe de Oro: "Di Maradona hoeravamo a Liverpool, ho fatto fatica a crederci. Oggi nel minuto di silenzio ho pensato che abbiamo perso un'icona del calcio. Agli argentini e a tutti quelli che amano il calcio ha dato veramente tanto".caption id="attachment 1057829" align="alignnone" width="5408", getty/caption ITA Sport Press.