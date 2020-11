Napoli, riaprono le scuole ma molte famiglie non mandano i bambini a scuola per paura. Perché non far scegliere la didattica a distanza? [INTERVISTA al Preside Tipaldi]] (Di sabato 28 novembre 2020) Come si fa quando oltre il 70 per cento dei bambini non frequenta la scuola Perché le famiglie hanno paura dei contagi da Covid-19 e tengono i figli a casa? E’ questo un grave problema che si è venuto a creare negli ultimi giorni in molti quartieri di Napoli e di cui si fa portavoce Eugenio Tipaldi, dirigente scolastico dell’ Istituto Comprensivo "D'Aosta-Scura", situato ai Quartieri Spagnoli, una zona molto difficile della città, abitata da famiglie povere. L'articolo Napoli, riaprono le scuole ma molte famiglie non mandano i bambini a scuola per paura. Perché non far ... Leggi su orizzontescuola (Di sabato 28 novembre 2020) Come si fa quando oltre il 70 per cento deinon frequenta lalehannodei contagi da Covid-19 e tengono i figli a casa? E’ questo un grave problema che si è venuto a creare negli ultimi giorni in molti quartieri die di cui si fa portavoce Eugenio, dirigente scolastico dell’ Istituto Comprensivo "D'Aosta-Scura", situato ai Quartieri Spagnoli, una zona molto difficile della città, abitata dapovere. L'articololemanonpernon far ...

