«My Big-Assed Mother» | Ferrara diventa Bukowski

(Di domenica 29 novembre 2020) Da 40 anni Filmmaker celebra la produzione indipendente, le sperimentazioni, le eccentricità, i non allineati, con una particolare attenzione alla produzione milanese. Anche perché lì è nato, grazie a un’intuizione dovuta, tra gli altri, a Silvano Cavatorta operatore culturale lui stesso anomalo, prematuramente scomparso. PER QUESTA nuova edizione un titolo sembra rappresentare lo spirito, il cuore e l’anima stessa di Filmmaker, un corto, una fantastica sporca dozzina di minuti firmati da Tekla Taidelli, cineasta «indigena», già autrice di Fuori vena, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

"Bukowski per me è il Nuovo Testamento, e Abel Ferrara è il mio Gesù". Non c'è blasfemia nell'universo eccessivo e un po' folle di Tekla Taidelli, la regista punk che la strada l'ha vissuta e la racco ...Comincia il 27 novembre (fino al 6 dicembre) l’edizione numero 40 di Filmmaker Festival, quest’anno interamente disponibile su MyMovies nella speranza di poter presto incontrare di nuovo il pubblico i ...