Morte Maradona | Simeone commosso durante il minuto di silenzio – VIDEO

Tutta la commozione di Simeone nel minuto di silenzio per Maradona ?#LaLiga #DAZN pic.twitter.com/A6EC3THNkV — DAZN Italia (@DAZN IT) November 28, 2020 Diego Simeone è apparso visibilmente commosso durante il minuto di raccoglimento in onore di Diego Armando Maradona – VIDEO Diego Simeone è apparso visibilmente commosso durante il minuto di raccoglimento in onore di Diego Armando Maradona, scomparso mercoledì all'età di 60 anni. L'allenatore dell'Atletico Madrid ha celebrato nel migliore dei modi la leggenda argentina, vincendo in casa del Valencia per 1-0.

