Milano, albergo in centro diventa Covid Hotel: arriva lo sfratto (Di sabato 28 novembre 2020) . I proprietari delle mura non erano d’accordo con la decisione presa con in collaborazione con Ats e Regione Lombardia Purtroppo la seconda ondata di coronavirus sta mettendo sotto torchio le strutture sanitarie del nostro Paese. I contagi continuano ad essere piuttosto alti (28.352 ieri) nonostante L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 28 novembre 2020) . I proprietari delle mura non erano d’accordo con la decisione presa con in collaborazione con Ats e Regione Lombardia Purtroppo la seconda ondata di coronavirus sta mettendo sotto torchio le strutture sanitarie del nostro Paese. I contagi continuano ad essere piuttosto alti (28.352 ieri) nonostante L'articolo proviene da Inews.it.

Virus1979C : In piena pandemia il Pio Albergo Trivulzio aumenta del 35% gli affitti dei suoi immobili. - Guglielmo_61 : I 'mariuoli'...(cit) In piena pandemia il Pio Albergo Trivulzio aumenta del 35% gli affitti dei suoi immobili… - Gianluc54410558 : In piena pandemia il Pio Albergo Trivulzio aumenta del 35% gli affitti dei suoi immobili via @fanpage - mariobianchi18 : Il #28novembre 1992 a Milano condannato a 6 anni #MarioChiesa, PSI, ex presidente del Pio Albergo Trivulzio: il 'si… - massimoneri90 : In piena pandemia il Pio Albergo Trivulzio aumenta del 35% gli affitti dei suoi immobili -