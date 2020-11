Mihajlovic | “Barrow deve essere più cattivo Sono stato male per Diego | ho pensato a lui e alla vita”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 28 novembre 2020) Sinisa, tecnico rossoblu, ha parlato ai canali ufficiali del Bolognavigilia della gara contro il Crotone:avere più cattiveria, più rabbia… esprime il meglio di se quando gioca seconda punta o largo a sinistra. Luivedere la porta, avere lo spazio per fare il dribbling e calciare. Può fare la punta in emergenza ma non è il suo ruolo. Se arriva da destra ha più difficoltà a fare gol”. In questi giorni si è più arrabbiato per l’eliminazione dcoppa o perché le manca una punta?“pera dire la verità, perché non me lo aspettavo. Hopiù a lui e a com’è la vita, piuttosto che a quanto avrei dovuto arrabbiarmi, ma oggi rispetto a dieci anni ...