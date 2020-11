Maradona è tornato nel suo pianeta. Finalmente sappiamo qual è (Di sabato 28 novembre 2020) Diego Armando Maradona, “l’amore che sentiamo per il calcio fatto persona”, è tornato nel suo lontano pianeta. Ora sappiamo qual è Avevo in mente diverse idee per il primo editoriale da scrivere su SerieANews.com, ma disgraziatamente non ne ricordo più neanche una. Maradona ha deciso di ri-sconvolgerci le vite nel pomeriggio di un mercoledì di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 28 novembre 2020) Diego Armando, “l’amore che sentiamo per il calcio fatto persona”, ènel suo lontano. Oraè Avevo in mente diverse idee per il primo editoriale da scrivere su SerieANews.com, ma disgraziatamente non ne ricordo più neanche una.ha deciso di ri-sconvolgerci le vite nel pomeriggio di un mercoledì di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

MarcoRusso77 : @antocabro No Antonio, da Napoletano ti dico che hai detto una cosa Sacrosanta, ma a mio modo di vedere Maradona si… - CeciliaCorradi : RT @Corriere: Il film che il regista dedicò al campione nel 2008 è tornato d’attualità in questi giorni tristi - kessari84 : Maradona lui ha voluto polvere ed é tornato polvere!#propagandalive #welikeduel - toniste77 : anche Maradona era tornato - AvvMennillo : Il film che il regista dedicò al campione nel 2008 è tornato d’attualità in questi giorni tristi -