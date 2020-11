“L’ex di Belen e non solo al GF Vip” La voce già rimbomba ovunque

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 28 novembre 2020) Continuano a circolare voci con sempre maggiore intensità, riguardanti i nuovi concorrenti che varcheranno la porta rossa e prenderanno parte al ‘Grande Fratello Vip’. Gabriele Parpiglia – in collegamento a Casa Chi – ha svelato che gli autori del reality avrebbero messo gli occhi sulla biondina dell’ultima edizione di ‘Temptation’, Carlotta Dell’Isola. “Il direttore Alfonso Signorini ci ha dato un input per indagare e da quell’input è venuto fuori un nome: Carlotta Dell’Isola”. Ma non. Prima il giornalista ha detto ancora sulla donna: “So che Carlotta, compagna di Nello, è stata contattata per il Grande Fratello Vip. Carlotta recentemente è stata anche al Maurizio Costanzo Show ed è venuta fuori per la sua simpatia, ricorda un po’ la Ilary Blasi degli esordi. Sia per somiglianza fisica, sia per simpatia”. Successivamente ha spostato le sue attenzioni su un altro ...