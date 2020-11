La Lombardia torna arancione. L’appello di Fontana ai cittadini: “Compriamo italiano” (Di sabato 28 novembre 2020) “Compriamo italiano, compriamo lombardo”. In occasione del passaggio della Lombardia in zona arancione, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha voluto lanciare un appello ai suoi concittadini: “Aiutiamoci”, ha scritto sulla sua pagina Facebook, illustrando nel dettaglio quello che da domani in poi si potrà fare e quello che, invece, continuerà a essere interdetto. L’appello di Fontana: “Compriamo italiano, aiutiamoci” “Lombardia arancione, l’ordinanza è firmata“, ha annunciato via social Fontana, ricordando che “da lunedì i ragazzi delle medie frequenteranno la scuola in presenza; da domani, 29 novembre, i negozi possono riaprire. E – ha sottolineato – aggiungo il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 28 novembre 2020)italiano, compriamo lombardo”. In occasione del passaggio dellain zona, il presidente della Regione, Attilio, ha voluto lanciare un appello ai suoi con: “Aiutiamoci”, ha scritto sulla sua pagina Facebook, illustrando nel dettaglio quello che da domani in poi si potrà fare e quello che, invece, continuerà a essere interdetto.diitaliano, aiutiamoci” “, l’ordinanza è firmata“, ha annunciato via social, ricordando che “da lunedì i ragazzi delle medie frequenteranno la scuola in presenza; da domani, 29 novembre, i negozi possono riaprire. E – ha sottolineato – aggiungo il ...

