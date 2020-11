I numeri del grave logorio del Sistema Sanitario Nazionale

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 28 novembre 2020) L’emergenza sanitaria ha fatto esplodere alcune carenze strutturali del SSN come l’inadeguatezza della medicina territoriale (che è stata bypassata, sia pure con differenze, in ambedue le fasi) e, per tanti motivi, la carenza di personale specializzato. Gli allarmi erano stati lanciati da tempo e in molte sedi, istituzionali e non. La Corte dei Conti non ha esitato a certificare che “la riorganizzazione della rete di assistenza e l’uso complessivamente più appropriato delle strutture ospedaliere non sempre sono stati accompagnati in questi anni da un’adeguata offerta dell’assistenza territoriale rivolta alla parte “più debole” della popolazione, cioè anziani e disabili’’. Sempre la magistratura contabile ha sottolineato che negli ultimi dieci anni il personale a tempo indeterminato del Ssn è fortemente diminuito (anche se in rapporto alla popolazione il numero dei medici è in linea ...