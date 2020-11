F.1, GP Bahrain - Libere 3, Verstappen si candida alla pole (Di sabato 28 novembre 2020) Max Verstappen ha ottenuto il giro più veloce della terza sessione di prove Libere del Gran Premio del Bahrain. L'olandese della Red Bull ha fermato il cronometro sull'1:28.355, precedendo le due Mercedes di Hamilton e Bottas. Ottimo quarto posto di Albon con una monoposto completamente ricostruita dopo il gran botto di ieri, a conferma del gran lavoro svolto dai meccanici della Red Bull durante la notte. Si aprono le scommesse. Nelle qualifiche di oggi pomeriggio - che in Italia scatteranno alle 15 (trasmesse in differita alle 18 su TV8) - sembra profilarsi una lotta tra Verstappen e le due Mercedes. Tuttavia, la sensazione è che sia Hamilton che Bottas abbiano tenuto qualche decimo ancora in tasca. Da tenere d'occhio Racing Point, McLaren e AlphaTauri, con i rispettivi piloti tutti molto vicini tra loro: tra il ... Leggi su quattroruote (Di sabato 28 novembre 2020) Maxha ottenuto il giro più veloce della terza sessione di provedel Gran Premio del. L'olandese della Red Bull ha fermato il cronometro sull'1:28.355, precedendo le due Mercedes di Hamilton e Bottas. Ottimo quarto posto di Albon con una monoposto completamente ricostruita dopo il gran botto di ieri, a conferma del gran lavoro svolto dai meccanici della Red Bull durante la notte. Si aprono le scommesse. Nelle qualifiche di oggi pomeriggio - che in Italia scatteranno alle 15 (trasmesse in differita alle 18 su TV8) - sembra profilarsi una lotta trae le due Mercedes. Tuttavia, la sensazione è che sia Hamilton che Bottas abbiano tenuto qualche decimo ancora in tasca. Da tenere d'occhio Racing Point, McLaren e AlphaTauri, con i rispettivi piloti tutti molto vicini tra loro: tra il ...

