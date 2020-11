Covid, l’Ambito A5 di Atripalda attiva il servizio di telemonitoraggio (Di sabato 28 novembre 2020) E’ il Consorzio dei servizi sociali A5 di Atripalda (Avellino) il primo Ambito Sociale della Campania che per fronteggiare l’emergenza Covid 19 ha attivato una serie di servizi innovativi e tecnologici, tra cui il ‘tele monitoraggio smart’ che consiste nel rilevamento della temperatura corporea e dell’ossigeno del sangue di cittadini gia’ in carico nei servizi del Consorzio o di cittadini per i quali si rende temporaneamente necessario attivare l’intervento in caso di quarantena”. Lo hanno reso noto il presidente del Consorzio,Vito Pelosi ed il direttore Carmine De Blasio. Il progetto, denominato “Ce la faremo – Fase 2”, comprende una serie di servizi rivolti alle famiglie piu’ deboli e ai cittadini piu’ fragili che vivono nei 28 Comuni dell’Ambito con l’obiettivo di affrontare insieme la nuova ondata ... Leggi su ildenaro (Di sabato 28 novembre 2020) E’ il Consorzio dei servizi sociali A5 di(Avellino) il primo Ambito Sociale della Campania che per fronteggiare l’emergenza19 hato una serie di servizi innovativi e tecnologici, tra cui il ‘tele monitoraggio smart’ che consiste nel rilevamento della temperatura corporea e dell’ossigeno del sangue di cittadini gia’ in carico nei servizi del Consorzio o di cittadini per i quali si rende temporaneamente necessariore l’intervento in caso di quarantena”. Lo hanno reso noto il presidente del Consorzio,Vito Pelosi ed il direttore Carmine De Blasio. Il progetto, denominato “Ce la faremo – Fase 2”, comprende una serie di servizi rivolti alle famiglie piu’ deboli e ai cittadini piu’ fragili che vivono nei 28 Comuni delcon l’obiettivo di affrontare insieme la nuova ondata ...

