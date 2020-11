“Covid: appena l’8% dei bambini può trasmetterlo”, conferma lo studio di due pediatri infettivologi (Di sabato 28 novembre 2020) “Un’ampia analisi di molti studi scientifici conclude che i bambini raramente sono i ‘carrier’, i vettori di Covid: si parla di un 8%. Per fare un confronto basta pensare che nell’epidemia di influenza aviaria H5N1 i bambini avevano, invece, portato l’infezione in famiglia in circa il 50% dei casi”. A sostenerlo sono Guido Castelli Gattinara, presidente della Società italiana di infettivologia pediatrica (Sitip), e Giangiacomo Nicolini, specialista in malattie infettive all’ospedale San Martino di Belluno e componente del Consiglio direttivo Sitip. Un dibattito interessante, quello legato all’esigua percentuale di bambini in grado di trasmettere il Covid, che sta tenendo banco al congresso straordinario digitale della Società italiana di pediatria. I pediatri: “Le ... Leggi su italiasera (Di sabato 28 novembre 2020) “Un’ampia analisi di molti studi scientifici conclude che iraramente sono i ‘carrier’, i vettori di Covid: si parla di un 8%. Per fare un confronto basta pensare che nell’epidemia di influenza aviaria H5N1 iavevano, invece, portato l’infezione in famiglia in circa il 50% dei casi”. A sostenerlo sono Guido Castelli Gattinara, presidente della Società italiana dica (Sitip), e Giangiacomo Nicolini, specialista in malattie infettive all’ospedale San Martino di Belluno e componente del Consiglio direttivo Sitip. Un dibattito interessante, quello legato all’esigua percentuale diin grado di trasmettere il Covid, che sta tenendo banco al congresso straordinario digitale della Società italiana dia. I: “Le ...

