Cashback pagamenti digitali, l'avvio a dicembre con queste modalità (Di sabato 28 novembre 2020) L'8 dicembre potrebbe essere la data ufficiale di partenza per il famoso piano Cashback per i pagamenti digitali, si tratta della possibilità di poter ricevere un rimborso del 10% sugli acquisti pagati con strumenti elettronici come carte e applicazioni. Si attende il testo ufficiale nella Gazzetta dopo il via libera della Corte dei Conti richiesto dal Tesoro. Questa misura è fortemente legata allo shopping, impossibile da fare con dati epidemiologici che costringono le persone a stare a casa. Come funziona il Cashback per i pagamenti digitali? Il programma Cashback entrerà di fatto a regime da gennaio ed è strutturato su base semestrale. Se si fanno acquisti a Natale si potrebbe avere la possibilità di poter richiedere i primi rimborsi, ...

