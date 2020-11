Biden fra Iran e Israele. Il punto di Perteghella (Ispi) (Di sabato 28 novembre 2020) Il principale scienziato nucleare Iraniano, il più famoso tra i circoli dell’intelligence perché connesso al programma atomico miliare, Mohsen Fakhrizadeh, è stato ucciso venerdì pomeriggio nell’hinterland di Teheran. L’auto su cui viaggiava e quella della scorta fornitagli costantemente dai Pasdaran sono cadute in un’imboscata: dopo un’esplosione che le ha bloccate, un commandos ha aperto il fuoco contro i due veicoli. Fakhrizadeh è morto durante il trasporto in ospedale. Tre fonti statunitensi hanno detto al New York Times che l’operazione è stata condotta dal Mossad, il servizio segreto estero israeliano, specializzato in certe missioni, confermando le accuse che sono state rese pubbliche dal governo Iraniano. Israele almeno dal 2018 ha indicato l’ingegnere come il principale degli obiettivi: la sua eliminazione avrebbe rallentato ... Leggi su formiche (Di sabato 28 novembre 2020) Il principale scienziato nucleareiano, il più famoso tra i circoli dell’intelligence perché connesso al programma atomico miliare, Mohsen Fakhrizadeh, è stato ucciso venerdì pomeriggio nell’hinterland di Teheran. L’auto su cui viaggiava e quella della scorta fornitagli costantemente dai Pasdaran sono cadute in un’imboscata: dopo un’esplosione che le ha bloccate, un commandos ha aperto il fuoco contro i due veicoli. Fakhrizadeh è morto durante il trasporto in ospedale. Tre fonti statunitensi hanno detto al New York Times che l’operazione è stata condotta dal Mossad, il servizio segreto estero israeliano, specializzato in certe missioni, confermando le accuse che sono state rese pubbliche dal governoiano.almeno dal 2018 ha indicato l’ingegnere come il principale degli obiettivi: la sua eliminazione avrebbe rallentato ...

