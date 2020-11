Balenciaga | “Afterworld” è il videogame che svela la nuova collezione

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 28 novembre 2020): “Afterworld. The Age of Tomorrow” è il nome del videogioco con cui la maison svelerà laAutunno Inverno 2021. Una via inconsueta per presentare una linea di moda, che abbandona il classico défilé per rivolgersi a nuovi orizzonti. Il periodo d’altronde lo richiede, bisogna ingegnarsi e scovare nuovi metodi per non rimanere