Spettacolo, torna “Napoli nel cuore”: ma solo in versione online (Di venerdì 27 novembre 2020) Sarà in versione online l’ottava edizione della rassegna benefica dedicata alla cultura napoletana. Da sabato 28 novembre (ore 20.30), infatti, sul sito http://www.napoli-nel-cuore.it andrà “in onda” è proprio il caso di dirlo il progetto “Napoli nel cuore” ideato e condotto da Fabrizio Finamore in ricordo del padre Mario e del suo quarantennale impegno in Rai, in cui la sua Napoli era sempre presente, con molti napoletani nel mondo da sempre ambasciatori della propria cultura in pectore. L’innovativa edizione on line vedrà la partecipazione in video (in rigoroso ordine alfabetico) di Pino Ammendola, Edoardo Bennato, Fabio Massimo Colasanti, Giobbe Covatta, Enzo De Caro, Maurizio De Giovanni, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti con Chano Dominguez, Nicky Nicolai e Stefano Di Battista con Alessandro Preziosi, Mario ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 27 novembre 2020) Sarà inl’ottava edizione della rassegna benefica dedicata alla cultura napoletana. Da sabato 28 novembre (ore 20.30), infatti, sul sito http://www.napoli-nel-cuore.it andrà “in onda” è proprio il caso di dirlo il progettonelideato e condotto da Fabrizio Finamore in ricordo del padre Mario e del suo quarantennale impegno in Rai, in cui la sua Napoli era sempre presente, con molti napoletani nel mondo da sempre ambasciatori della propria cultura in pectore. L’innovativa edizione on line vedrà la partecipazione in video (in rigoroso ordine alfabetico) di Pino Ammendola, Edoardo Bennato, Fabio Massimo Colasanti, Giobbe Covatta, Enzo De Caro, Maurizio De Giovanni, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti con Chano Dominguez, Nicky Nicolai e Stefano Di Battista con Alessandro Preziosi, Mario ...

