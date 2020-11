"Sono single, non posso guardare un c...?". Pretelli provoca la Gregoraci - (Di venerdì 27 novembre 2020) Francesca Galici Con Giulia Salemi nella Casa, Pierpaolo Pretelli sembra stia dimenticando Elisabetta Gregoraci, che non la sta prendendo molto bene Cosa c'è davvero tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli? Nulla, stando a quanto ha sempre dichiarato la showgirl calabrese. I due Sono amici, tra loro c'è un rapporto di stima profonda e anche un bel feeling, ma la Gregoraci ha sempre detto che con il modello non potrà esserci nulla di più. Lui più volte si è detto innamorato, fin da settembre gran parte delle puntate del Grande Fratello Vip hanno parlato del sentimento che col tempo è cresciuto in Pretelli ma anche dei paletti posti da Elisabetta Gregoraci. Ora, però, gli equilibri stanno cambiando. L'ingresso di Giulia Salemi ha ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 27 novembre 2020) Francesca Galici Con Giulia Salemi nella Casa, Pierpaolosembra stia dimenticando Elisabetta, che non la sta prendendo molto bene Cosa c'è davvero tra Elisabettae Pierpaolo? Nulla, stando a quanto ha sempre dichiarato la showgirl calabrese. I dueamici, tra loro c'è un rapporto di stima profonda e anche un bel feeling, ma laha sempre detto che con il modello non potrà esserci nulla di più. Lui più volte si è detto innamorato, fin da settembre gran parte delle puntate del Grande Fratello Vip hanno parlato del sentimento che col tempo è cresciuto inma anche dei paletti posti da Elisabetta. Ora, però, gli equilibri stanno cambiando. L'ingresso di Giulia Salemi ha ...

